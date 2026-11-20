جددت سلطة تنظيم الاتصالات في موريتانيا وشركة شنقيتل، أمس الخميس، اتفاقية النفاذ الشامل الخاصة بتوفير خدمات الاتصالات في المناطق الشمالية من البلاد.

وتغطي الاتفاقية المنطقة الممتدة من مدينة ازويرات إلى عين بنتيلي، مروراً بمدينة بير أم اكرين.

ويأتي تجديد الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين ومواصلة الجهود الرامية إلى توسيع نطاق خدمات الاتصالات الإلكترونية وتحسين التغطية في المناطق الشمالية، ولا سيما المناطق الحدودية.

وتهدف الاتفاقية، وفق ما أعلن الطرفان، إلى تعزيز نفاذ السكان إلى خدمات الاتصالات وتقليص الفجوة الرقمية، من خلال توسيع التغطية في المناطق ذات الأولوية.

كما يندرج تجديد الاتفاقية في إطار مواصلة تنفيذ برنامج النفاذ الشامل وضمان استمرارية التعاون والتنسيق بين سلطة التنظيم وشركة شنقيتل لتوسيع الاستفادة من خدمات الاتصالات في المناطق الشمالية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور رئيس المجلس الوطني للتنظيم سيد أحمد ولد الرايس، والمدير العام لشركة شنقيتل جعفر صالح، وعضو المجلس الوطني للتنظيم محمد يركيت، ونائبة المدير العام لشركة شنقيتل عائشة البشير، إلى جانب عدد من المديرين والأطر من الجانبين.