وفاة شخص وإصابة آخر إثر قصف مسير شمال موريتانيا

وصل مساء اليوم الثلاثاء إلى مركز الاستطباب بمدينة ازويرات سائق شاحنة صهريج مصاب، إثر تعرض شاحنته لقصف بطائرة مسيّرة صباح اليوم في منطقة آحفير، الواقعة داخل المنطقة الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو.

ووفقاً لما أفاد به مراسل «صحراء ميديا» في تيرس الزمور، فقد أصيب السائق بجروح متعددة جراء القصف، فيما قال إنه يعتقد أن مساعده لقي حتفه في الهجوم، موضحاً أنه لم يتمكن من مغادرة الشاحنة قبل استهدافها، وأنها تحولت إلى حطام بفعل القصف.

وبحسب المصدر ذاته، كانت شاحنة الصهريج قادمة من منطقة آحفير، وتسلك مساراً باتجاه مدينة أطار في محاولة لتفادي دوريات الجمارك في ولاية تيرس الزمور، قبل أن تضل طريقها وتتعرض للقصف، وذلك قبل عبورها الحدود الموريتانية.

وتشير المعلومات إلى أن بعض التجار ينشطون في تهريب المحروقات من المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، بهدف تسويقها في مناطق من شمال موريتانيا، مستفيدين من الفارق في الأسعار بين المحروقات المهربة وأسعارها في السوق الموريتانية.