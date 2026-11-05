اكتملت مشاريع التعليم والطرق الحضرية والمياه والبيئة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط، فيما تراوحت نسب الإنجاز في قطاعات أخرى بين 70 و92.9 بالمئة، وفق حصيلة رسمية عُرضت اليوم الخميس، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج.

وشملت المرحلة الأولى، التي استمرت 16 شهرا بكلفة إجمالية بلغت 69 مليار أوقية قديمة، بناء 1335 حجرة دراسية، وإنجاز 18 مركزا صحيا من أصل 28 مبرمجا، مع تقدم الأشغال في المراكز العشرة المتبقية، خمسة منها يتوقع استكمالها خلال شهر.

واكتملت مشاريع توفير المياه الصالحة للشرب وردم برك المياه الراكدة، إلى جانب الطرق الحضرية والمشاريع البيئية، فيما بلغت نسبة إنجاز مشاريع تصريف مياه الأمطار 70 بالمئة، والكهرباء والإنارة العمومية 92.9 بالمئة.

وفي قطاع الشباب والرياضة، اكتملت المشاريع المبرمجة باستثناء المسبح الأولمبي، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال فيه 60 بالمئة. وأُرجئت مشاريع نصب الأمة وتهيئة بركتي تآزر والترحيل إلى المرحلة الثانية.

وأطلق الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتزامن مع عرض الحصيلة، المرحلة الثانية من البرنامج بغلاف مالي يبلغ 115 مليار أوقية قديمة، على أن تنفذ خلال 16 شهرا، وتشمل استكمال تدخلات المرحلة الأولى وإضافة مشاريع جديدة.

وتتضمن المرحلة الجديدة بناء خمسة جسور عند تقاطعات رئيسية، وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي والإنارة، وإنشاء محطات تحويل كهربائية، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية المتخصصة والاستعجالية، وزيادة المنشآت التعليمية عبر بناء سكن داخلي للتلاميذ ورياض أطفال ومراكز لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تشمل مشاريع لتوسيع الفضاءات الرياضية والشبابية، وتطوير التهيئة الحضرية، في إطار خطة تستهدف تحديث البنية التحتية والمرافق الخدمية في العاصمة.