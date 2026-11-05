دشّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني المرحلة الأولى من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط، وأطلق المرحلة الثانية منه، ضمن خطة حكومية تستهدف تطوير البنية التحتية للعاصمة وتحسين خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والنقل.

وتبلغ كلفة المرحلة الأولى 69 مليار أوقية قديمة، فيما رُصد للمرحلة الثانية 115 مليار أوقية قديمة، لترتفع الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 184 مليار أوقية قديمة.

وتتوزع مشاريع المرحلة الثانية على قطاعات خدمية وتنموية عدة، تشمل إنشاء 510 حجرات دراسية، وبناء مستشفى للأمومة، وأربعة مرافق للحالات المستعجلة، وثلاثة مراكز لتصفية الكلى، إضافة إلى مركز وطني للحروق البليغة وآخر للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وفي قطاع التعليم، شملت المرحلة الأولى بناء 460 فصلا دراسيا جديدا، وتأهيل 859 فصلا، والتدخل في 120 مؤسسة تعليمية. وتستهدف المرحلة الثانية إنشاء 510 حجرات دراسية، تشمل ثانويتين وسبع إعداديات و18 مدرسة ابتدائية، إلى جانب داخليتين وست رياض أطفال، وترميم ثلاثة مراكز للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي القطاع الصحي، تضمنت المرحلة الأولى التدخل في 14 مركزا صحيا، اكتملت الأشغال في تسعة منها، مع توسعة سبعة مراكز وتحويل سبع نقاط صحية إلى مراكز. وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء مستشفى للأمومة، وأربعة مرافق للحالات المستعجلة، وثلاثة مراكز لتصفية الكلى، ومركز وطني للحروق البليغة، وآخر للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

أما في مجال الطرق والنقل، فقد أنجزت المرحلة الأولى 68 كيلومترا من الطرق، مع تقدم الأشغال في الطريق الدائري وتوسعة طريق المطار. وتشمل المرحلة الثانية إنجاز 70 كيلومترا إضافية، واستكمال وصلات الطريق الدائري، وبناء خمس منشآت لعبور التقاطعات الرئيسية.

وفي قطاع المياه والصرف الصحي، ركزت المرحلة الأولى على تعزيز قدرات الضخ وتأهيل الشبكات وتوسيع التغطية المائية، وإنشاء شبكات لتصريف مياه الأمطار. وتستهدف المرحلة الثانية مد 379 كيلومترا من شبكات المياه، وإنجاز عشرة كيلومترات من شبكات الصرف الصحي، ومعالجة 43 بركة من المياه الراكدة.

وفي قطاع الكهرباء، أنجزت المرحلة الأولى 150 كيلومترا من الشبكات الكهربائية، و40 كيلومترا من شبكات الربط، وأربع محطات توزيع متحركة، و36 محطة تحويل، إضافة إلى 215 كيلومترا من شبكات الإنارة العمومية. وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء 41 محطة تحويل كهربائي، ومد خطوط ربط جديدة، وإنجاز 187 كيلومترا من شبكات الإنارة.

وتشمل المشاريع أيضا تأهيل الفضاءات العمومية وتطوير المساحات الخضراء، وتحديث ساحة الحرية، ومواصلة بناء «نصب الأمة»، إلى جانب إعداد دراسات لإعادة هيكلة وسط المدينة وتهيئة حدائق الخضروات.

وفي مجال الشباب والرياضة، تضمنت المرحلة الأولى إنجاز وتجهيز ملعب العيناء، وتأهيل ملعب السبخة ومركز شبابها، وإنشاء مسبح نصف أولمبي وقاعة متعددة الأغراض. أما المرحلة الثانية فتتضمن بناء 24 ملعبا رياضيا، وإنشاء دور للشباب وترميم أخرى، وتحديث المنشآت الرياضية القائمة.

ويضع إطلاق المرحلة الثانية البرنامج أمام حزمة جديدة من المشاريع، بعد تنفيذ تدخلات المرحلة الأولى في قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، على أن يرتبط أثر هذه الاستثمارات بمدى استكمال المشاريع وفق آجالها، وضمان تشغيل المنشآت الجديدة واستدامة خدماتها.