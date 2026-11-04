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بقيمة 15 مليون يورو.. منحة ألمانية لدعم التشغيل في موريتانيا

محمد الهادي

وقّع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو امحيميد، الثلاثاء في نواكشوط، مع المستشارة الإقليمية ببنك إعادة الإعمار الألماني (KfW)، سونجا هوس، اتفاقية تمويل بقيمة 15 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 675 مليون أوقية جديدة، لدعم التشغيل في موريتانيا من خلال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف التمويل إلى توفير تمويلات تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم خلق القيمة والنمو وتوفير فرص العمل.

وقال الوزير إن موريتانيا وألمانيا ترتبطان بشراكة راسخة ومثمرة في قطاعات اقتصادية واجتماعية عدة، مشيرا إلى أن التشغيل يمثل مجالا مهما في التعاون بين البلدين، وأن تعبئة الموارد تشكل تحديا أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال السفير الألماني إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مضيفا أنها تعكس إرادتهما في مواصلة شراكة قائمة على الثقة المتبادلة والحوار المفتوح، ومعربا عن أمله في أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للشباب الموريتاني.

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