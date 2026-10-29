صوملك تعلن عن انقطاعات مبرمجة للكهرباء في خمس مقاطعات بنواكشوط

أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» عن برمجة انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي في عدد من مناطق نواكشوط، خلال الفترة من الجمعة 30 أكتوبر إلى الأحد 1 نوفمبر 2026، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية للمنشآت الكهربائية.

وتشمل الانقطاعات، التي قد تصل مدتها إلى أربع ساعات كحد أقصى في كل منطقة، المناطق التالية:

الجمعة 30 أكتوبر: تفرغ زينة ولكصر.

السبت 31 أكتوبر: تيارت ودار النعيم.

الأحد 1 نوفمبر: كارفور(عرفات).

وأوضحت «صوملك» أن الأشغال ستجرى على مستوى المحطة المركزية الرئيسية 33/15 كيلوفولت، خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وقدمت الشركة اعتذارها لزبنائها عن الإزعاج الناتج عن هذه الانقطاعات المؤقتة، مؤكدة أنها تأتي ضمن متطلبات صيانة الشبكة وضمان سلامة تشغيلها.