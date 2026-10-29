Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 29 أكتوبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

صوملك تعلن عن انقطاعات مبرمجة للكهرباء في خمس مقاطعات بنواكشوط

أحمدُ ولد الحسن

أعلنت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» عن برمجة انقطاعات مؤقتة للتيار الكهربائي في عدد من مناطق نواكشوط، خلال الفترة من الجمعة 30 أكتوبر إلى الأحد 1 نوفمبر 2026، وذلك في إطار أعمال الصيانة الدورية للمنشآت الكهربائية.

وتشمل الانقطاعات، التي قد تصل مدتها إلى أربع ساعات كحد أقصى في كل منطقة، المناطق التالية:

  • الجمعة 30 أكتوبر: تفرغ زينة ولكصر.
  • السبت 31 أكتوبر: تيارت ودار النعيم.
  • الأحد 1 نوفمبر: كارفور(عرفات).

وأوضحت «صوملك» أن الأشغال ستجرى على مستوى المحطة المركزية الرئيسية 33/15 كيلوفولت، خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وقدمت الشركة اعتذارها لزبنائها عن الإزعاج الناتج عن هذه الانقطاعات المؤقتة، مؤكدة أنها تأتي ضمن متطلبات صيانة الشبكة وضمان سلامة تشغيلها.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة