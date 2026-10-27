خفر السواحل الموريتاني يتكفّل بزورق يقل 204 مهاجرين من 4 جنسيات

أعلن خفر السواحل الموريتاني، اليوم الثلاثاء، التكفّل بزورق قادم من بارا في غامبيا، على متنه 204 أشخاص من المرشحين للهجرة غير النظامية، ينتمون إلى أربع جنسيات.

وقال خفر السواحل، في إيجاز صحفي، إن قواته تكفّلت بالزورق عند الساعة الحادية عشرة صباحا، في إطار مهام المراقبة والإنقاذ وحماية الأرواح في المياه الخاضعة للسيادة الموريتانية.

وأضاف أن ركاب الزورق يتوزعون بين 143 سنغاليا، و48 غامبيا، و7 غينيين، و6 إيفواريين.

وأوضح أن المجموعة السنغالية تضم 7 نساء و20 قاصرا، والغـامبية 10 نساء و8 قاصرين، فيما تضم المجموعة الغينية امرأة واحدة، وكذلك المجموعة الإيفوارية.

ويُعدّ هذا الإعلان الثاني لخفر السواحل الموريتاني خلال أسبوع، بعد تكفّله قبل أيام بزورق قادم من بارني بالسنغال، وعلى متنه 191 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة.