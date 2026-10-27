صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض إسباني بقيمة 50 مليون يورو، لتمويل مشروع القدرة على الصمود والتنمية الجماعية لحوض نهر السنغال.

وقال وزير المالية، كوديورو موسى انكنور، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة، إن المشروع يهدف إلى تحسين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات المتكاملة القادرة على التكيف مع تغير المناخ، في المناطق الحدودية المستهدفة من حوض نهر السنغال.

وأوضح الوزير أن المشروع يشمل الاستثمار في بناء قدرة المجتمع على الصمود والاندماج من أجل اللحمة الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار الإقليمي المتكامل لدعم الاتصال والتنمية الاقتصادية المحلية والتحول الاقتصادي، إلى جانب تسيير المشروع والاستجابة للحالات الطارئة.

وبحسب الوزير، يسدد القرض، المنصوص عليه في اتفاقية موقعة في 17 يوليو 2026 بين موريتانيا ومعهد القروض الرسمي الإسباني، على مدى 30 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.42%.

ونوّه النواب خلال مناقشة مشروع القانون بشروط القرض الميسرة، خصوصا انخفاض سعر الفائدة وطول فترة السماح، مطالبين بتعزيز الرقابة والمتابعة وتحسين التسيير، من خلال إنشاء خلايا قطاعية للتقييم ولجان لمتابعة النتائج، بما يضمن الاستفادة المثلى من المشاريع والتمويلات.