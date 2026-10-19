ارتفعت صادرات موريتانيا من الغاز المسال خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 16%، حسب ما أفاد به تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الربع الثالث من العام الجاري الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن.

وبلغت صادرات موريتانيا نحو 603 آلاف طن خلال الفترة مابين يوليو حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري (2026)، مقابل 521 ألف طن في المدة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت الصين وبنغلاديش وإيطاليا ومصر على التوالي قائمة الدول الأكثر استيرادا للغاز المسال من موريتانيا، بلغت صادرات موريتانيا للصين من الغاز نحو 152 ألف طن (بواقع 76 ألف طن لكل شهر) فيما استوردت بنغلادش 135 ألف طن خلال شهر يوليو الماضي، وانضمت بنغلادش لأول مرة إلى قائمة الدول المستوردة للغاز المسال من موريتانيا بدءا من شهر أبريل الماضي.

كما حلت إيطاليا في المرتبة الثالثة بواردات تجاوزت 122 ألف طن، وبانخفاض بنسبة 14% مقارنة بـ141 ألف طن استوردتها في نفس المدة من العام الماضي.

وجاءت مصر في المرتبة الرابعة بعدما استوردت شحنة وحيدة تزن 76 ألف طن من الغاز المسال الموريتاني في شهر أغسطس الماضي.