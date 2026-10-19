حزب نماء يؤكد تمسكه بالحوار الشامل ويدعو إلى تذليل العقبات

اعلن حزب نماء تمسكه بالحوار الشامل، داعيا إلى تهيئة الظروف المناسبة لإنجاحه، بما يضمن تعزيز المكتسبات وصيانتها، والاستجابة لتطلعات الشعب وتجسيدها.

اعلن حزب نماء تمسكه بالحوار الشامل، داعيا إلى تهيئة الظروف المناسبة لإنجاحه، بما يضمن تعزيز المكتسبات وصيانتها، والاستجابة لتطلعات الشعب وتجسيدها.

جاء ذلك في بيان صادر عنه، عقب اجتماع اللجنة الدائمة خُصص لنقاش القضايا السياسية الراهنة، وشدد الحزب على ضرورة العمل المشترك لإنجاح الحوار، على أساس الشراكة والمرونة، بعيدا عن أي وصاية أو محاولة لفرض تموقع سياسي على آخر.

كما دعا إلى تذليل العقبات التي تعترض انطلاق الحوار، والتي قال إنها تسببت في إجهاض محاولات سابقة، مؤكدا أهمية إشراك جميع التشكيلات الحزبية في مختلف مراحله، ووضع آليات واضحة لتنفيذ مخرجاته.

ودعا حزب نماء مختلف الأطراف إلى التمسك بأجواء التهدئة معتبرا أنها تشكل ضمانة أساسية لنجاح أي حوار سياسي.