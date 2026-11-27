دعا رئيس الجمعية الوطنية في السنغال، عثمان سونكو، مساء أمس الخميس، إلى حل المؤسسة البرلمانية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك على خلفية أزمة قائمة بين السلطة التنفيذية والأغلبية البرلمانية.

وقال زعيم حزب “باستيف”، في رسالة مصورة وجهها مساء الخميس إلى أنصاره ونشرها على حسابه في (الفايسبوك)، إنه لو كان يملك هذه الصلاحية الدستورية، لقام بتوقيع مرسوم حل الجمعية الوطنية في 02 دجنبر المقبل، أي بعد سنتين من تنصيبها في 02 دجنبر 2024.

كما دعا الوزير الأول السابق إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشعب السنغالي للفصل بين القوى السياسية المتواجدة على الساحة.

وبعدما أشار إلى أن “أعضاء من العائلة السياسية” لرئيس الجمهورية، باسيرو ديوماي فاي، يطالبون أيضا بحل الجمعية الوطنية، دعا السيد سونكو رئيس الدولة إلى طلب ثقة الناخبين السنغاليين من جديد بدلا من الحكم عبر المراسيم، وهو نهج اعتبره مخالفا للدستور.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات مستمرة بين الحليفين السياسيين السابقين، وذلك منذ إقالة السيد سونكو من منصبه كوزير أول في ماي الماضي، وهو المنصب الذي كان قد ع ين فيه في أبريل 2024.

ومنذ شهر أكتوبر، تشهد السنغال مأزقا حول الميزانية إثر رفض الأغلبية البرلمانية للنصوص المتعلقة بالمالية العمومية التي قدمتها السلطة التنفيذية.

وأمام هذا الوضع، قرر الرئيس باسيرو ديوماي فاي، في 19 نونبر، تنفيذ الميزانية المعدلة لسنة 2026 بموجب مرسوم، مستندا في ذلك إلى مقتضيات المادة 68 من الدستور.

ويأتي هذا المأزق في وقت تخوض فيه السنغال مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي كان قد أعلن في شتنبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق أولي مع دكار بشأن برنامج تمويلي جديد بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى 36 شهرا، وهو اتفاق لا يزال بانتظار موافقة المجلس الإداري للمؤسسة المالية الدولية.

وفي ثاني دجنبر المقبل، تنتهي المهلة الدستورية المحددة في سنتين، والتي لا يجوز خلالها حل الجمعية الوطنية. ووفقا للمادة 87 من الدستور السنغالي، يتعين إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون فترة تتراوح ما بين 60 و90 يوما من تاريخ الحل.