تجار وأطر وعمال.. خريطة التنوع المهني للموريتانيين بالخارج

قدّر منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج عدد الموريتانيين المقيمين خارج البلاد بأكثر من 400 ألف شخص، يتوزعون على قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، في ظل غياب إحصاءات دقيقة بشأن أعدادهم وتوزيعهم الجغرافي.

وأوضح المنتدى أن الجاليات الموريتانية تضم فئات مهنية واجتماعية متنوعة، تشمل رجال الأعمال والتجار، والأطر وحملة الشهادات، والعمال، إلى جانب كفاءات علمية ومهنية وأسر وعائلات مقيمة في عدد من بلدان المهجر.

وتختلف خصائص هذه الجاليات من منطقة إلى أخرى، بحسب طبيعة حضور الموريتانيين وأنشطتهم المهنية، وفق التصنيف الذي نشره المنتدى.

انتشار واسع في أفريقيا

تعد أفريقيا الفضاء الرئيسي لتمركز الجاليات الموريتانية في الخارج، إذ توجد أساسًا في دول غرب ووسط أفريقيا، إضافة إلى بلدان المغرب العربي.

وتتميز الجالية الموريتانية في القارة بطابعها التجاري البارز، إذ يزاول أغلب أفرادها أنشطة في مجالي التجارة والخدمات، مع حضور ملحوظ للشباب ضمن مختلف الفئات العمرية، وفق ما أورده المنتدى.

وتشمل خريطة انتشار الموريتانيين في أفريقيا مالي وكوت ديفوار والمغرب والسنغال وغامبيا وأنغولا والنيجر والكونغو وغينيا بيساو والغابون، إضافة إلى ليبيا وتونس والجزائر.

أوروبا.. استقرار دائم وأنشطة متنوعة

وتتركز الجاليات الموريتانية في أوروبا أساسًا في فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى أعداد أقل في دول أوروبية أخرى، بحسب المنتدى.



وأوضح المنتدى أن الجالية في أوروبا تستقر في معظمها بشكل دائم، وتمارس أنشطة تشمل العمل في الشركات والمصانع والتجارة، مع حضور معتبر للطلبة والموظفين في المؤسسات الكبرى.

آسيا.. السعودية في مقدمة وجهات الجالية

وتتركز الجالية الموريتانية في آسيا بشكل رئيسي في دول الخليج العربي، وفي مقدمتها السعودية، التي يشير المنتدى إلى أن مكانتها الدينية جعلتها وجهة للموريتانيين منذ قرون.

وتشمل الوجهات الآسيوية الأخرى الإمارات وقطر والكويت، إلى جانب وجود جالية موريتانية في الصين.

وتضم الجالية في آسيا كفاءات علمية ومهنية، من بينها أساتذة جامعيون وقضاة وموظفون في القطاعات الحكومية والخاصة، فضلًا عن الأسر والعائلات المقيمة.

أمريكا الشمالية.. هجرة حديثة ومتسارعة نحو الولايات المتحدة

وتتركز الجالية الموريتانية في أمريكا الشمالية أساسًا في الولايات المتحدة وكندا، ويغلب عليها طابع الهجرة الحديثة والمتسارعة نحو الولايات المتحدة، وفق ما أورده المنتدى.

وتضم الجالية كفاءات وخبرات موريتانية عاملة في مجالات أكاديمية ومهنية مختلفة، إلى جانب فئات شبابية كبيرة ورجال أعمال ومستثمرين.

تقديرات في غياب إحصاءات دقيقة

ورغم تقدير المنتدى عدد الموريتانيين في الخارج بأكثر من 400 ألف شخص، فإنه أشار إلى غياب إحصاءات دقيقة بشأن أعدادهم وتوزيعهم الجغرافي. ولا تتضمن المعطيات المنشورة أرقامًا موزعة بحسب القارات أو الدول، أو إحصاءات تفصيلية للفئات المهنية والاجتماعية.

وتستضيف العاصمة الموريتانية نواكشوط، أيام 29 و30 و31 أكتوبر الجاري، ملتقى الجاليات الموريتانية في الخارج، تحت رعاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.