أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر فرض عقوبات تشمل سحب تراخيص على شركة النفط الوطنية الصينية (سي إن بي سي) وعدد من شركاتها التابعة، متهمة إياها بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بزيادة إنتاج النفط.

وقالت السلطات في بيان عبر التلفزيون الرسمي السبت إن شركة النفط الوطنية الصينية أخفقت في احترام مهلة نهائية لتنفيذ اتفاق أبرم في أيار/مايو يقضي بزيادة إنتاج النفط وصادراته.

وأوضح وزير الخارجية باكاري ياو سانغاري أن السلطات منحت الشركة الصينية واثنتين من شركاتها التابعة مهلة 45 يوما اعتبارا من 13 أكتوبر.

وأضاف: “عند انتهاء هذه المهلة، لم يتحقق أي تقدم ملموس في تنفيذ التعهدات المقدمة”.

وتتواصل الخلافات منذ عامين بين حكومة النيجر والشركات الصينية، وطردت السلطات عام 2025 عددا من مسؤولي هذه الشركات وموظفيها من البلاد.

وفي أحدث فصول النزاع، طالبت النيجر شركة النفط الوطنية الصينية بإعادة عائدات صادرات النفط منذ عام 2024 إلى المصارف المحلية، وهي عائدات قدرتها الحكومة بأكثر من خمسة مليارات دولار، كما طالبت بتوظيف مزيد من العمال المحليين ومنحهم زيادات في الأجور.

وطالبت السلطات أيضا بإعادة تشغيل مشروعين في منطقة أغاديم الواقعة شمال شرق البلاد.

وقال سانغاري “أمام هذا الجمود، تجد دولة النيجر نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات”.

وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل فرض غرامات بسبب عدم إعادة عائدات التصدير إلى البلاد، وسحب جميع حقول النفط في منطقة أغاديم التي لم ت ستغل حتى الآن.

وأوضح الوزير أن النيجر لن تتحمل بعد اليوم تكاليف صيانة خط الأنابيب الرئيسي الذي ينقل النفط إلى بنين المجاورة، والذي تديره شركة “وابكو” التابعة لشركة النفط الوطنية الصينية.

كما أعلن أن النيجر ستفرض رسوما على استخدام خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام إلى مصفاة “سوراز”، التي تمتلك شركة النفط الوطنية الصينية الحصة الأكبر فيها.