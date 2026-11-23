دشّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، بدء استغلال منجم غابو للذهب بولاية كيدي ماغه، الذي تتولى تشغيله شركة «شوندا للتعدين» الصينية بالشراكة مع الدولة الموريتانية.

ووفق معطيات رسمية، تبلغ احتياطيات المنجم نحو مليون و300 ألف أونصة من الذهب، إضافة إلى موارد محتملة تقدر بنحو 3 ملايين أونصة، فيما يقدر عمره التشغيلي بنحو 19.5 سنة، باستثمارات أولية تناهز 230 مليون دولار.

وتستهدف المرحلة الأولى إنتاج 31 ألف أونصة خلال السنة الأولى، على أن يرتفع إلى 61 ألف أونصة في السنة الثانية، فيما تتضمن الخطط التوسعية رفع الإنتاج إلى 500 ألف أونصة سنويا.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 1200 فرصة عمل، فيما يقدر رقم أعماله السنوي بنحو 117 مليون دولار.