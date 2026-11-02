وباء إيبولا أودى بأكثر من 5300 شخص

أودى وباء إيبولا في إفريقيا بأكثر من 5300 شخص، غالبيتهم في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مركز تفشي المرض، وفقا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الإفريقي.

وأعلنت جمهورية الكونغو الديموقراطية رسميا عن تفشي الوباء قبل ستة أشهر تقريبا، أي في 15 مايو. ويتفق المتخصصون على أن الفيروس الذي تم اكتشافه متأخرا، كان قد عاود الظهور في البلاد التي يزيد عدد سكانها عن مئة مليون نسمة قبل ذلك بعدة أشهر.

وتسبب فيروس إيبولا الذي ينتقل عن طريق ملامسة سوائل الجسم ويسب بحمى نزفية حادة، في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في إفريقيا خلال الأعوام الخمسين الماضي.

وأسفر أسوأ تفشي مسجل في جمهورية الكونغو الديموقراطية عن وفاة حوالى 2300 شخص من بين 3500 إصابة مسجلة بين العامين 2018 و2020.

وبحسب المعطيات التي تلق تها وكالة فرانس برس من مركز مكافحة الأمراض التابع للاتحاد الإفريقي، فقد تسبب وباء إيبولا الذي انتشر في أماكن أخرى من القارة الإفريقية، عن وفاة 5376 شخصا، بينهم 5372 في الكونغو الديموقراطية، وشخصين في أوغندا وآخر ين في كينيا.

وفي المجموع، تم الإبلاغ عن ما مجموعة 10444 حالة، مع معد ل وفيات يزيد عن 50 في المئة.

وقد نجم الوباء الحالي عن سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا، والتي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.