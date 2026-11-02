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وزارة التجارة تغلق 19 مخبزة بسبب مخالفات في الأسعار والمضاربة

أحمدُ ولد الحسن

أغلقت وزارة التجارة والسياحة 19 مخبزة في ولايات نواكشوط الثلاث، على خلفية مخالفات مرتبطة بالاحتكار والمضاربة في مادة الخبز ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وأوضحت الوزارة أن فرقها الميدانية نفذت عمليات تفتيش واسعة استهدفت المخابز في العاصمة، وأسفرت عن إغلاق 12 مخبزة في نواكشوط الشمالية، و4 في الجنوبية، و3 في الغربية.

وأضافت أن عمليات الرقابة بالتنسيق مع وزارة المعادن والصناعة واتحادية المخابز، التي تعهدت باحترام الأسعار والتوقف عن ممارسات الاحتكار والمضاربة على مستوى مخابز العاصمة.

وأكدت الوزارة استمرار عمليات الرقابة الميدانية على مدار الساعة، لضبط الأسعار والتصدي لمختلف أشكال الغش والمضاربة والاحتكار.

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