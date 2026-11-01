قالت وزيرة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية في موريتانيا، آيساتا لام، إن تثمين الثروات الوطنية وخلق قيمة مضافة وتعزيز التحول الاقتصادي تمثل أولويات أساسية في عمل قطاعها.

وجاء ذلك خلال اختتام الوزيرة، اليوم الأحد، زيارة تفقد واطلاع أدتها لولاية داخلت نواذيبو، شملت لقاءات مع الفاعلين في قطاع الصيد وتفقد عدد من الأنشطة والمشاريع.

وأكدت الوزيرة، في تصريح صحفي، أن نجاح السياسات العمومية يقاس بمدى انعكاسها الإيجابي على حياة المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة.

وأوضحت أن الزيارة هدفت إلى التواصل المباشر مع مختلف الفاعلين في القطاع، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، والاطلاع ميدانيا على سير عمل المؤسسات العمومية وأنشطة المستثمرين الخصوصيين والمشاريع قيد التنفيذ.