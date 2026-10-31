ازويرات.. وزير العقارات يوجه بتسريع أشغال المستشفى الجهوي

وجّه وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو ممادو انيانغ، بتسريع وتيرة الأشغال في المستشفى الجهوي قيد الإنشاء بمدينة ازويرات، واستكمالها في الآجال المحددة، مع الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المطلوبة.

وجاءت توجيهات الوزير خلال زيارة ميدانية أداها، اليوم السبت، لعدد من المشاريع المنفذة في إطار البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، للاطلاع على مستوى تقدم الأشغال وجاهزية المنشآت المكتملة.

وشملت الزيارة مؤسسات تعليمية، من بينها مدرسة الترحيل 2، حيث تفقد الوزير أربعة فصول دراسية اكتملت أشغالها، ومدرسة النائب صيدو وان، التي انتهت فيها الأشغال المنفذة من طرف المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر».

كما زار مدرسة الحضرامي ولد أمم، واطلع على تقدم الأشغال في أربعة فصول دراسية، واستمع إلى شروح بشأن سير تنفيذ المشروع والمراحل المتبقية لاستكماله.