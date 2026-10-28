تشاد تنفي اتهامات النيجر بشأن هجوم بطائرة مسيّرة

رفضت تشاد، الثلاثاء، اتهامات النيجر لها بتنفيذ ضربة جوية بطائرة مسيّرة انطلاقا من أراضيها، قالت نيامي إن فرنسا شاركت فيها، مؤكدة عدم تورطها في الحادث.

وقالت الحكومة النيجرية، في بيان بثه التلفزيون الوطني الاثنين، إن الضربة وقعت فجر السبت 24 أكتوبر، شرقي منطقة إيمي لولو، قرب الحدود الجزائرية والليبية، مضيفة أنها تمتلك أدلة على ما وصفته بمحاولة لزعزعة الاستقرار.

واتهمت النيجر تشاد باتباع نهج عدائي تجاهها خلال الأشهر الماضية، وتوفير عمق إستراتيجي لمرتزقة يهاجمون سكانها.

من جهته، رفض وزير الاتصالات التشادي والمتحدث باسم الحكومة، قاسم شريف، الاتهامات، مؤكدا أن البلدين لم يصلا إلى مرحلة القطيعة النهائية للعلاقات الدبلوماسية، وأن تشاد ستواصل الحفاظ على قنوات الحوار والسبل الدبلوماسية.

وأعلنت نيامي استدعاء السفير التشادي وتقديم احتجاج رسمي، كما أحالت القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل.