فريق طبي عسكري يجري أول عمليات للقسطرة الدماغية في موريتانيا

أجرى فريق طبي عسكري، اليوم الأربعاء وأمس الثلاثاء، بإشراف طبيب مصري، عمليات للقسطرة الدماغية وعلاج التشوهات الوعائية الدماغية، بالمركز العسكري لأمراض القلب في نواكشوط، في خطوة تعد الأولى من نوعها في موريتانيا، وفق ما أعلنه الجيش.

وأوضح الجيش أن العملية الأولى أُجريت لعلاج تمدد شرياني في الدماغ، باستخدام تقنيات القسطرة المتقدمة.

وقال المدير العام لخدمة الصحة للقوات المسلحة وقوات الأمن، العقيد الصيدلاني محمد محمود الطالب جدو، في تصريح صحفي، إن إجراء هذا النوع من العمليات الدقيقة للمواطنين الموريتانيين داخل البلاد يمثل نقلة نوعية في مجال الخدمات الطبية التخصصية.