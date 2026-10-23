أثار اختيار الزهرة الطيب أمين، ابنة أخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب ولد أمين، للاستفادة من مقعد لمواصلة دراسة الدكتوراه في المغرب، جدلا بعد اعتراض زميلتها بلقيس عبد الله العادل، التي تقول إنها الأولى على دفعة ماستر اللغة الإنجليزية والأحق بالمقعد، وسط تساؤلات بشأن معايير الاختيار.

وبدأ الجدل عقب إعلان أسماء المستفيدين من فرص مواصلة الدراسة في الخارج، إذ كتبت بلقيس على فيسبوك أنها فوجئت باختيار زميلتها، رغم حصولها، بحسب قولها، على المرتبة الثانية في الماستر، في حين جاءت هي في المرتبة الأولى.

وحظي منشورها بتفاعل عدد من النشطاء الذين أعلنوا تضامنهم معها.

وردت الزهرة بأن الكلية لم تصدر ترتيبا رسميا بين الطالبات الثلاث اللواتي أكملن دراسة الماستر في الآجال المحددة، وهن بلقيس العادل ومريم الشيخ الحسين والزهرة الطيب.

وقالت في تدوينة على “فيسبوك”، إن الفرصة المتاحة مقعد للتسجيل في المغرب، وليست منحة دراسية، كما وصفتها بلقيس.

ولفتت إلى أن استفادة بلقيس من المقعد تستلزم التحقق من الإجراءات الإدارية والتراخيص المطلوبة لمتابعة الدراسة، نظراً إلى اكتتابها حديثا مكوِّنة في مجال الترقية النسوية بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

وأعلنت الزهرة أنها قررت التخلي عن مقعد التسجيل في المغرب، والتوجه إلى استكمال إجراءات الاستفادة من عرض جامعة ولاية يوتا الأميركية، مشددة على أنها تلقت منها وعدا بمنحة للدراسات العليا.

وفي ردها، رفضت بلقيس اعتبار اكتتابها سببا كافيا لاستبعادها، مؤكدة أن اعتراضها يتعلق بمعايير منح المقعد، لا بخلاف شخصي مع زميلتها.

كما تمسكت بأن الجامعة نشرت على موقعها الإلكتروني لوائح الناجحين مرتبة، وفق الاستحقاق، خلافاً لما ذكرته الزهرة بشأن غياب ترتيب رسمي للخريجات، وفق قولها.

وانتقدت بلقيس نشر أسماء المقبولين من دون فتح باب الترشح مسبقاً أو توضيح معايير الاختيار، وقالت إن طلاباً يسعون إلى استكمال دراساتهم العليا لم تتح لهم فرص مماثلة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويتركز الخلاف على ترتيب خريجات ماستر اللغة الإنجليزية، وطبيعة الفرصة التي أعلنت الوزارة عنها، والأسس التي اعتمدتها في اختيار المستفيدة.