موريتانيا تعلن توفر الطماطم في الأسواق بسعر 500 أوقية قديمة

أعلنت وزارة التجارة والسياحة في موريتانيا توفر الطماطم في الأسواق بسعر 500 أوقية قديمة للكيلوغرام، بعد فترة من الارتفاع الكبير في أسعارها.

وقالت الوزارة في إيجاز نشرته، إن فرق حماية المستهلك وقمع الغش تمكنت من ضبط الأسعار وضمان انتظام تموين الأسواق بالخضروات.

الوزارة أشارت إلى أنها باشرت حملة شاملة ضد المضاربة والاحتكار والممارسات التجارية المخالفة للقانون، بالتعاون مع السلطات الإدارية والأمنية.

وكان سعر كيلوغرام الطماطم في سوق مسجد المغرب – أحد أبرز أسواق الخضروات في العاصمة نواكشوط – قد بلغ 2500 أوقية قديمة عند البيع بالجملة، قبل أن يصل في بعض نقاط البيع بالتجزئة إلى 4000 أوقية قديمة.

وتداولت معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي وصول سعر الكيلوغرام إلى 3500 أوقية قديمة في السوق نفسه، فيما قال حزب “تحدي” المعارض، عقب زيارة لرئيسه إلى الأسواق، إن سعر الكيلوغرام بلغ 3000 أوقية قديمة، مع تفاوت الأسعار بحسب نقاط البيع والكميات المتاحة.