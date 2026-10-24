Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
السبت, 24 أكتوبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

الأرصاد الجوية تتوقع استمرار موجة الغبار عدة أيام وتدعو لتوخي الحذر

محمد يوسف

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، استمرار موجة الغبار خلال الأيام القادمة لتشمل مناطق أخرى من التراب الوطني.

وأوضحت أن “سوء الأحوال الجوية سيستمر في المناطق المتأثرة، على أن تبدأ الرؤية في التحسن تدريجيا بدءا من يومي 27 و28 أكتوبر الجاري على عموم التراب الوطني.”

ودعت الهيئة المصابين :بأمراض الربو والجهاز التنفسي، إلى جانب الأطفال وكبار السن، إلى اتخاذ أقصى تدابير الوقاية للحد من استنشاق الغبار والتعرض المباشر له.”

وأوصت مستخدمي “الطرق الوطنية بضرورة توخي الحيطة والحذر، وتخفيض السرعة، وتشغيل أضواء التنبيه عند انعدام الرؤية، مع الانتباه لاحتمال زحف وتراكم الكثبان الرملية على المحاور الطرقية الرئيسية”. داعية  البحارة والصيادين والمواطنين بصفة عامة إلى توخي الحذر.”

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة