توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في موريتانيا، استمرار موجة الغبار خلال الأيام القادمة لتشمل مناطق أخرى من التراب الوطني.

وأوضحت أن “سوء الأحوال الجوية سيستمر في المناطق المتأثرة، على أن تبدأ الرؤية في التحسن تدريجيا بدءا من يومي 27 و28 أكتوبر الجاري على عموم التراب الوطني.”

ودعت الهيئة المصابين :بأمراض الربو والجهاز التنفسي، إلى جانب الأطفال وكبار السن، إلى اتخاذ أقصى تدابير الوقاية للحد من استنشاق الغبار والتعرض المباشر له.”

وأوصت مستخدمي “الطرق الوطنية بضرورة توخي الحيطة والحذر، وتخفيض السرعة، وتشغيل أضواء التنبيه عند انعدام الرؤية، مع الانتباه لاحتمال زحف وتراكم الكثبان الرملية على المحاور الطرقية الرئيسية”. داعية البحارة والصيادين والمواطنين بصفة عامة إلى توخي الحذر.”