مالي.. الجيش يعلن مقتل مسلحين في إطار عملية «دوغوكولوكو»

أعلن الجيش المالي، تنفيذ ضربات استهدفت تجمعين لعناصر مسلحة في منطقتي ميناكا وموبتي، شرقي ووسط البلاد، وأكد تحييد ثلاثة مسلحين آخرين بعد تعقبهم في عدة مناطق، وذلك في إطار عملية «دوغوكولوكو».

وقالت في بيان السبت، إن معلومات استخباراتية دقيقة مكّنت القوات المسلحة المالية، بدعم من شركائها يوم 22 أكتوبر الجاري ، من تحديد موقع تجمع كبير لعناصر وصفها بالإرهابية، على بعد نحو خمسين كيلومترا جنوب مدينة ميناكا.

وأضاف البيان أن التجمع كان يضم، بحسب الجيش، مسؤولين وعددا من المركبات والمعدات اللوجستية، مشيرا إلى أن القوات استهدفت الموقع بعد مراقبته والتأكد من طبيعة الهدف.

وفي منطقة موبتي، أفاد البيان برصد تجمع آخر لعناصر مسلحة تستخدم الدراجات النارية، على بعد نحو كيلومترين جنوب قرية بيرون، مؤكدا تنفيذ ضربة استهدفت الموقع في اليوم نفسه.

كما أعلنت هيئة الأركان تعقب مسلحين على متن دراجات نارية في مناطق بوزولا وكوي وسيينا وديغاما، مضيفة أن القوات ألقت القبض على ثلاثة منهم كانوا يختبئون بين الأشجار، على بعد نحو كيلومترين شرق قرية مونتيغيه، في منطقة سيغو، قبل أن يتم تحييدهم.

وأكد الجيش المالي استمرار عمليات المراقبة والاستطلاع في المناطق المعنية، بهدف تقييم نتائج العمليات المنفذة، وإعداد حصيلة شاملة، ومواصلة ملاحقة ما وصفه بالتهديدات المتبقية.