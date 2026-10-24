أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن التحدي الذي يواجه جهود السلام في العالم لا يتعلق بنقص المبادرات الدبلوماسية، وإنما بغياب الإرادة السياسية اللازمة لتفعيلها، داعيا إلى تعزيز الوساطة الدولية بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة لصالح الشعوب المتضررة من النزاعات.

وقال ولد الشيخ أحمد، خلال مداخلة في مؤتمر إسطنبول للوساطة، الخميس، إن الشعوب المتأثرة بالنزاعات تحتاج إلى وساطة جادة ونتائج عملية، بدلا من الاكتفاء بإصدار البيانات، مشددا على أهمية تغليب الحوار على التصعيد العسكري، وحشد الدعم السياسي اللازم لإنجاح المساعي الدبلوماسية.

وساطة شاملة

وأضاف الأمين العام، خلال المؤتمر المنظم برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تحت شعار «الوساطة في عالم متغير: استعادة مساحة الدبلوماسية»، أن فاعلية الوساطة تقتضي تبني رؤية شاملة تتجاوز إدارة الأزمات إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يمهد لإرساء سلام عادل ومستدام.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الميدانية في تطوير آليات الوساطة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع النزاعات بمختلف أبعادها، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات جديدة على جهود تسوية الخلافات.

توظيف التكنولوجيا

وشدد ولد الشيخ أحمد على ضرورة مواكبة التحولات التكنولوجية والبيئية، والاستفادة من الأدوات الحديثة في دعم جهود الوساطة، بما في ذلك توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر ومراقبة الالتزام بالهدنة.

وتأتي هذه المقاربة في سياق الدعوات إلى تطوير أدوات العمل الدبلوماسي، وتعزيز قدرة المؤسسات المعنية بتسوية النزاعات على رصد المخاطر والاستجابة لها، بما يدعم فرص احتواء الأزمات والحد من تفاقمها.

دور المنظمة

وجدد الأمين العام التزام منظمة التعاون الإسلامي بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية في مسارات الوساطة وتسوية المنازعات على الساحة الدولية، مؤكدا أهمية تطوير وتنشيط وحدة الأمن والسلم بالأمانة العامة، وتعزيز جاهزيتها المؤسسية.

وأوضح أن تعزيز قدرات الوحدة من شأنه الإسهام في جعل استجابة المنظمة أكثر ديناميكية ونجاعة في التعامل مع القضايا الملحة والتحديات الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود التسوية السلمية للنزاعات.

كما أعرب عن تقديره لتركيا لاستضافتها المؤتمر في مدينة إسطنبول، التي تتمتع برمزية تاريخية، في إطار النقاشات الرامية إلى استعادة مساحة الدبلوماسية وتعزيز دور الوساطة في عالم يشهد تغيرات متسارعة.