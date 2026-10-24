أعرب عدد من الأطباء الموريتانيين عن استيائهم من «إبعادهم» عن قوائم المبتعثين لمتابعة التخصص الطبي في الجزائر، مطالبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوضيح أسباب استبعادهم، والكشف عن المعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين من المقاعد المتاحة.

وقال أطباء في تصريح لـ «صحراء ميديا» إنهم استكملوا إجراءات الترشح عبر المنصة المخصصة لذلك، قبل أن «يُبلغوا لاحقا بتعذر مواصلة إجراءات التسجيل، رغم ورود أسمائهم ضمن قوائم الموجهين إلى الجزائر».

وأضافوا أنهم تابعوا الملف لدى الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة التعليم العالي والسفارة الموريتانية في الجزائر، على أمل التوصل إلى حل ينصفهم.

وتعود القضية إلى أغسطس 2026، حين أُعلنت نتائج الترشح للمقاعد الدراسية في الجزائر والمغرب، وشملت 144 مقعدًا في الجزائر و49 مقعدًا في المغرب.

وبحسب وثائق رسمية، أرسلت وزارة التعليم العالي في 17 سبتمبر قائمة تضم 41 طبيبًا لمتابعة التخصصات الطبية في الجزائر، قبل أن ترسل في الأول من أكتوبر قائمة تكميلية تضم 23 طبيبًا آخرين.

ويقول الأطباء إن القوائم شهدت «تغييرات لاحقة، وإن بعض المترشحين أُبعدوا رغم استكمالهم الإجراءات المطلوبة».

كما أشاروا إلى أن اشتراط وزارة الصحة حصول الموظفين على إذن إداري مكتوب للاستفادة من الابتعاث أسهم، بحسب تقديرهم، في «تعقيد وضعية عدد من الأطباء، مطالبين بتوضيح مدى تأثير هذا الشرط على عملية الاختيار».

وأكد المعنيون أنهم واصلوا مراجعة الجهات المختصة، قبل أن «يُبلغوا، خلال اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بأن التسجيل في الجزائر لم يعد متاحا».

ويطالب الأطباء بمعالجة الملف بصورة شفافة، وتوضيح أسباب إبعادهم والمعايير التي حددت المستفيدين، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.