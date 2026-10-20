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«إيسيسكو» تعلن فوز شاعر موريتاني بجائزة في مسابقة «مدن القصائد»

أحمدُ ولد الحسن
مقر منظمة إيسيسكو
أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، فوز الشاعر الموريتاني سيدي محمد محمد المهدي بجائزة تقديرية ضمن الدورة الثانية من مسابقة «مدن القصائد».

وخصصت هذه الدورة لمدينة سمرقند بأوزبكستان، احتفاءً بها عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2025.

وجاء تتويج الشاعر الموريتاني ضمن قائمة تضم سبعة شعراء حصلوا على جوائز تقديرية، إلى جانب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، في مسابقة تهدف إلى الاحتفاء بالمدن والحضارات من خلال الشعر، وإبراز ما تختزنه من تاريخ وذاكرة ثقافية وإنسانية.

وبحسب الإيسيسكو، تلقت لجنة تحكيم المسابقة 600 قصيدة، اختيرت منها 174 قصيدة للمشاركة في مراحل التحكيم، قبل الإعلان عن النتائج النهائية.

وتسعى مسابقة «مدن القصائد» إلى تعزيز الصلة بين الشعر والمكان، وتوثيق تاريخ المدن وجغرافيتها شعرياً، فضلاً عن إبراز الرموز والحضارات التي احتضنتها عواصم الثقافة في العالم الإسلامي.

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