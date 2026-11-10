أسعار “خام برنت” تنزل إلى ما دون 90 دولارا للبرميل

أظهرت بيانات التداول تراجع أسعار النفط عالميا، اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 3 في المائة، مسجلة انخفاض سعر برميل خام “برنت” إلى ما دون 90 دولارا للمرة الأولى منذ نهاية غشت الماضي، وسط هدوء المخاوف بشأن اضطرابات طويلة الأمد في إمدادات الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام من نوع “برنت” تسليم يناير بنسبة 3 ,07 في المائة، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، لتسجل 89,73 دولارا للبرميل، وهو مستوى يقل عن 90 دولارا للمرة الأولى منذ 31 غشت.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” تسليم دجنبر، بنسبة 2,99 في المائة، لتصل إلى 84,25 دولارا للبرميل.