بحث وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني محمدو أحمدو امحيميد، اليوم الجمعة، مع وفد من مجموعة البنك الدولي، آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تعزيز الشراكة القائمة، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية.

وتناولت المباحثات مستوى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي يمولها البنك الدولي في موريتانيا، والسبل الكفيلة بتسريع إنجازها ورفع نجاعتها.

واستعرض الجانبان أولويات تطوير البنية التحتية، بما في ذلك خدمات النقل والخدمات الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.

وترأس وفد البنك الدولي المدير الإقليمي للبنى التحتية بمنطقة غرب ووسط أفريقيا فرانس دريس گروس، بحضور الممثل المقيم للبنك في موريتانيا إيبو ديوف، وعدد من المسؤولين بالوزارة.