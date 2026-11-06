وفد عسكري موريتاني يزور مؤسسات تابعة للبحرية الملكية المغربية

زار وفد عسكري موريتاني مؤسسات تابعة للبحرية الملكية المغربية، في إطار تنفيذ برنامج اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس، بمدينة الدار البيضاء.

وقال الجيش الموريتاني، اليوم الجمعة، إن الوفد ترأسه العقيد محنض باب حمدي، قائد الأكاديمية البحرية، وشملت الزيارة المدرسة الملكية البحرية ومركز تكوين البحرية الملكية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة لها.

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين المرتكز على تنمية الكفاءات.

وكان وفد من البحرية الملكية المغربية قد زار أركان البحرية الموريتانية في الفترة نفسها، حيث شمل برنامج الزيارة عروضا تعريفية وزيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمراكز التابعة للبحرية، إلى جانب جلسات للنقاش وتبادل الخبرات، وفق ما أعلنه الجيش الموريتاني.