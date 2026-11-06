Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الجمعة, 6 نوفمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

وفد عسكري موريتاني يزور مؤسسات تابعة للبحرية الملكية المغربية

محمد الهادي

زار وفد عسكري موريتاني مؤسسات تابعة للبحرية الملكية المغربية، في إطار تنفيذ برنامج اللجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، خلال الفترة من الاثنين إلى الخميس، بمدينة الدار البيضاء.

وقال الجيش الموريتاني، اليوم الجمعة، إن الوفد ترأسه العقيد محنض باب حمدي، قائد الأكاديمية البحرية، وشملت الزيارة المدرسة الملكية البحرية ومركز تكوين البحرية الملكية، إضافة إلى عدد من المؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة لها.

وأضاف أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين المرتكز على تنمية الكفاءات.

وكان وفد من البحرية الملكية المغربية قد زار أركان البحرية الموريتانية في الفترة نفسها، حيث شمل برنامج الزيارة عروضا تعريفية وزيارات ميدانية لعدد من المنشآت والمراكز التابعة للبحرية، إلى جانب جلسات للنقاش وتبادل الخبرات، وفق ما أعلنه الجيش الموريتاني.

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة