قالت الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» إن الاستعانة بمتسلقين فنيين غير مؤهلين ومن خارج طواقمها الرسمية، واستخدام أسلاك رديئة الجودة واتباع طرق ربط بدائية وعشوائية، تقف وراء الحرائق المتكررة في أعمدة الكهرباء.

وأضافت الشركة، في بيان نشرته اليوم السبت، أن هذه الممارسات تتسبب في حدوث ماس كهربائي عند ارتفاع الأحمال والضغط على الشبكة، بما يشكل عبئا يتجاوز الطاقة الاستيعابية للأعمدة والمحولات.

وأعلنت الشركة إطلاق حملة ميدانية لإزالة التوصيلات العشوائية وغير القانونية، وتصحيح وضعية الربط على الأعمدة والشبكة الكهربائية في العاصمة نواكشوط.

ودعت صوملك المواطنين إلى المساهمة في حماية الشبكة الكهربائية والتصدي للتوصيلات غير القانونية، محذرة من مخاطرها على الأرواح والممتلكات وسلامة الأحياء السكنية.

وشهدت العاصمة نواكشوط خلال الفترة الأخيرة حرائق متكررة في منشآت كهربائية، بينها محطات وبيوت توزيع، عزت شركة «صوملك» أسبابها إلى زيادة الحمولة الكهربائية وارتفاع درجات الحرارة.