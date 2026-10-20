قال المحامي الموريتاني الدكتور محمد أنس ولد محمد فال، في تصريح خص به «صحراء ميديا»، إن إطلاق سراح موكله «م. ف.» دليل على حسن سير الملف حتى الآن، مشيرا إلى أن السلطات كانت قد وعدت بإطلاق سراحه إذا لم يكن ضالعا في الملف.

وأضاف ولد محمد فال أن موكله أُطلق سراحه في إطار البحث الابتدائي والتحق بذويه، مؤكدا أنه يتحفظ على ذكر اسمه بعيدا عن الملف، لأنه لا يترتب على ذلك شيء، حسب قوله.

المحامي أكد في حديث لـ”صحراء ميديا” أن الملف “يمضي بخطى متسارعة”، مضيفا أنه لاحظ أن الوعد الذي قدمته السلطات يسير “بوتيرة طبيعية”.

وكان المحامي قد أعلن قبل ساعات، إطلاق سراح موكله الضالع في ملف مدوني الخارج، واكتفى بالتعليق على الخبر في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، قائلا: «هنيئا لموكلنا إطلاق سراحه».

وأكد في التدوينة ذاتها أن «الظلم ليس هدفا للدولة في ملف المدونين خلافا لما يتصور البعض».