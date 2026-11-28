وقّع وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو أحمدو أمحيميد، الخميس، مع مسؤولين من بنك NATIXIS الفرنسي والوكالة البلجيكية CREDENDO، اتفاقية تمويل بأكثر من 70 مليون يورو لإنشاء خمسة جسور علوية في نواكشوط.

وقالت الوزارة، في منشور اليوم السبت، إن المشروع يشمل أيضا إنشاء منشآت معدنية في كنكوصة ودياغيلي، بالتعاون مع الشركة الفرنسية MATIERE SAS المتخصصة في إنشاء الجسور والمنشآت الهندسية.

وأضافت أن التمويل سيتم عبر قرض من بنك NATIXIS بضمان من مؤسسة CREDENDO، وفق مقاربة EPC+F التي تجمع بين تنفيذ الأشغال الهندسية والتوريد والإنشاء وتعبئة التمويل اللازم.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع يمثل نموذجا لتطوير آليات تمويل البنية التحتية عبر توظيف التمويلات الخارجية المرتبطة بالتصدير، بما “يدعم جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العمومية”.