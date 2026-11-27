أطلق البنك المركزي الموريتاني، مساء الجمعة في نواكشوط، النسخة العربية من كتاب «تاريخ النقود في موريتانيا: البنك المركزي الموريتاني والاستقلال النقدي»، ألفه كل من البروفيسور عبد الودود ولد الشيخ والدكتور محمد فال ولد اباه، فيما تولى ترجمته إلى العربية الدكتور عبد السلام يحي، ومراجعته الدكتور محمد المختار ولد السعد.

جاء ذلك خلال حفل حضره محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، وعدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والمصرفي.

ويقع الكتاب في أكثر من 500 صفحة، موزعة على ثلاثة أجزاء وعشرين فصلاً، ويجمع بين التاريخ النقدي والاقتصادي والمؤسسي، مستعيناً بأكثر من 60 لوحة وخريطة وصورة فوتوغرافية، إضافة إلى رسوم بيانية ووثائق ومصادر أرشيفية.

وبحسب البنك المركزي، يتناول الإصدار تطور النظام النقدي في موريتانيا، بدءاً من أنماط التبادل ووسائل الدفع التي سبقت ظهور العملة الوطنية، وصولاً إلى إنشاء الأوقية عام 1973 واعتمادها عملة رسمية للبلاد، مستعرضاً دور البنك المركزي في ترسيخ الاستقلال النقدي وتطور المؤسسة ومكانتها في المنظومة الاقتصادية والمالية.

ويعد الكتاب أول إصدار يخصصه البنك المركزي الموريتاني لتاريخ العملة الوطنية، في مسعى إلى توثيق الذاكرة النقدية والمؤسسية للبلاد وتوفير مرجع علمي للباحثين والمهتمين بتاريخ الاقتصاد الموريتاني.

وتحدث محافظ البنك المركزي، عن تطورات أنظمة تثبيت العملات، مشيراً إلى أن “قيمتها ترتبط بالأساسيات الاقتصادية، وأن سعر صرف الأوقية يُحدد وفق نظام يستند إلى سلة من العملات تشمل الدولار واليورو والفرنك، إلى جانب اليوان الصيني والجنيه الإسترليني والين الياباني”

وأوضح أن “نظام الصرف المعتمد منذ عام 2022 يسمح بهامش تقلب يبلغ 5% صعوداً أو هبوطاً حول المستوى الوسطي، كما تطرق إلى التحديات المرتبطة بتغيير العملات، وما يرافق ذلك من ارتباطات ذهنية لدى الجمهور بالوحدات النقدية السابقة”

كما أشار إلى العملات الرقمية، واصفاً إياها بأنها “تمثل نمطاً جديداً من التداول يرتبط بالمحافظ المالية للمستهلكين والبنوك المركزية”

وأضاف “أن هذا المجال لا يزال في مرحلة التجريب، مع استعراض تجارب دولية، من بينها تجربة الصين التي شملت نحو 200 مليون مستهلك، ومشروع البنك المركزي الأوروبي”

من جانبهما، استعرض مؤلفا الكتاب ومترجمه أبرز محاوره ومضامينه، وأجابوا عن أسئلة الحاضرين بشأن التحولات التي شهدتها أنظمة المبادلة والنقود، من المقايضة والسلع والمعادن النفيسة إلى العملات الورقية والرقمية، فضلاً عن دلالات الإصلاح النقدي الذي أفضى إلى اعتماد الأوقية وترسيخ الاستقلال النقدي الموريتاني.

وحضر حفل الإطلاق عدد من الباحثين والأساتذة والمهتمين بالشؤون الاقتصادية والمصرفية والنقدية.