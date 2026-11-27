كشف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن إجراءات اتخذتها الدولة، لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ66 لعيد الاستقلال الوطني.

وأعلن ولد الغزواني، اعتماد إصلاح جديد لنظام معاشات موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين. يبدأ العمل به فاتح ينايرالمقبل، ويقضي بزيادات معتبرة في معاشات الموظفين الذين سيتقاعدون بعد دخوله حيز التنفيذ.

كما أعلن صرف زيادة شهرية قدرها 10,000 أوقية قديمة، ابتداءً من 1 يناير 2027، لجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين، مع صرف زيادة تكميلية للذين ستظل معاشاتهم، بعد هذه الزيادة، دون 50,000 أوقية قديمة، ليصبح الحد الأدنى للمعاشات 50,000 أوقية قديمة.

وأشار إلى زيادة أجور عمال قطاعي التربية والتكوين بمبلغ 10,000 أوقية قديمة، وزيادة علاوة الطبشور بمبلغ 10,000 أوقية قديمة إضافية، وزيادة أجور أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن بمبلغ 15,000 أوقية قديمة.

كما أشار إلى زيادة أجور عمال قطاع الصحة بمبلغ 10,000 أوقية قديمة، وزيادة علاوة الخطر للطواقم شبه الطبية بمبلغ 5,000 أوقية قديمة، مع زيادة أجور موظفي الدولة غير المشمولين بالإجراءات السابقة، وعمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بمبلغ 10,000 أوقية قديمة.