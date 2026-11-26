إبراهيم الهريم – صحراء ميديا

أعلنت السلطات العسكرية في غينيا بيساو تمديد الفترة الانتقالية لعامين إضافيين، وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى نوفمبر 2028.

وبرر الرئيس الانتقالي، الجنرال هورتا انتا، في مرسوم رئاسي صدر مساء اليوم الخميس، القرار بـ«عدم توفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد»، إذ كانت مبرمجة في السادس من ديسمبر من العام الجاري.

وشدد المرسوم على ضرورة توفر الظروف والشروط اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وضمان نزاهتها وشفافيتها، وفقا لنص المرسوم.

وكان الوزير الأول في الحكومة الانتقالية، اليدو فييرا، قد أعلن في أكتوبر الماضي، عقب لقاء جمع الحكومة والرئيس الانتقالي بلجنة الانتخابات، أن الظروف غير مواتية لتنظيم الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن الرئاسة ستحدد موعدا جديدا لاحقا.

وتأتي هذه التطورات بعد إلغاء الرئيس المخلوع، عمرو سيسوكو إمبالو، قرار عودته إلى البلاد، بعدما أعلن أنه سيعود ويترشح للرئاسة.

لكن السلطات حذرت أنصاره من التجمع لاستقباله، كما أجرى الرئيس الانتقالي سلسلة إقالات لشخصيات محسوبة على إمبالو، كانت تشغل مناصب حساسة.