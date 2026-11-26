كشفت الوكالة الوطنية للتشغيل في موريتانيا، عن أربعة برامج للإدماج المهني وثمانية عروض خدمات متخصصة، تستهدف تعزيز فرص تشغيل الشباب ومواءمة مؤهلات الباحثين عن العمل مع احتياجات المؤسسات.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق خدماتها الجديدة ومنصاتها الذكية، اليوم الخميس؛ في العاصمة نواكشوط.

وتشمل برامج الإدماج المهني برنامج «تأهيل» (TEAHIL)، المخصص للتكوين التأهيلي وتكييف مهارات الباحثين عن العمل مع متطلبات سوق العمل، وبرنامج «تمهير» (TEMHIR)، الذي يتيح للمستفيدين اكتشاف المهن والتعرف على بيئة العمل واكتساب الخبرة الميدانية.

كما تضم المنظومة برنامج «تدعيم» (TED’IM)، الموجه للتدريب واكتساب الخبرة المهنية، وبرنامج «تحفيز» (TEHFIZ)، الذي يقدم حوافز للمؤسسات لتشجيعها على اكتتاب الباحثين عن العمل.

وفي السياق ذاته، عرضت الوكالة ثمانية عروض خدمات متخصصة تراعي اختلاف احتياجات الفئات المستفيدة والعوائق التي تواجهها في الوصول إلى سوق العمل.

وتستهدف هذه العروض الأشخاص ذوي الإعاقة، وخريجي المحاظر، والشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون تكوينا، والنساء، والمترشحين للهجرة المهنية، والموريتانيين المقيمين بالخارج، والعمال الزراعيين، إضافة إلى الطلاب.

وتهدف هذه الخدمات إلى توفير مواكبة مهنية تتناسب مع خصوصية كل فئة، وتسهيل وصولها إلى فرص التأهيل والتشغيل وريادة الأعمال، فضلا عن تثمين المعارف والخبرات وربط الكفاءات بالفرص المهنية المتاحة.

وتندرج البرامج والعروض الجديدة ضمن حزمة الخدمات التي أطلقتها الوكالة في إطار مسار تحديث منظومتها وتطوير آليات الوساطة في سوق العمل، من خلال الجمع بين التكوين والتدريب والحوافز والمواكبة المتخصصة.