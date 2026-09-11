أكدت موريتانيا التزامها بتسديد مساهماتها السنوية لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وتنفيذ الاتفاق المتعلق بتسوية المتأخرات وفق الجدولة الزمنية المحددة.

وجاء ذلك في كلمة لوزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو، خلال مشاركته الخميس عبر تقنية الاتصال عن بُعد في أعمال الدورة الاستثنائية الرابعة للمؤتمر العام للإيسيسكو.

ودعا ولد مدو الدول الأعضاء إلى تعزيز مساهماتها المالية بما يتناسب مع الطموحات المتنامية للمنظمة، ويسهم في ضمان استدامة برامجها وتوسيع نطاق أنشطتها.

وقال الوزير إن مخرجات الدورة تعكس حرص الدول الأعضاء على تطوير أداء المنظمة وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بينها، مضيفًا أن الشراكة بين بلاده والإيسيسكو أسهمت في تمويل وتنفيذ عدد من المشاريع والورش ودعم المدن القديمة الموريتانية.

وفي ختام أعمال الدورة، التي شاركت فيها 40 دولة عضو بتمثيل وزاري رفيع المستوى، اعتمد المؤتمر خطة لاستدامة عمل المنظمة، إلى جانب إجراءات إدارية ومالية تهدف إلى تعزيز كفاءة أدائها وضمان استمرارية برامجها وأنشطتها.