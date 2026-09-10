أعلن الجيش المالي قبل قليل، تعرضه لهجوم شنته جماعات مسلحة اليوم الخميس في قطاع ديورا (منطقة موبتي) وسط البلاد.

وقال في بيان مقتضب، إن ردّ القوات المسلحة المالية (FAMa) ما يزال جارياً.

وأشار إلى أن معلومات إضافية ستنشر لاحقا، دون مزيد من التفاصيل.