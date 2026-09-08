دعا الوزير الأول السنغالي أحمدو الأمين لو، اليوم الثلاثاء، إلى التوصل إلى اتفاق مع موريتانيا وشركة «بريتيش بتروليوم» (BP)، بما يسمح للسنغال باستخدام جزء من الغاز المستخرج من مشروع «السلحفاة الكبرى آحميم» (GTA)، بشروط قال إنها تتوافق مع الاتفاقات المبرمة بين الأطراف.

وقال الأمين لو، خلال عرضه إعلان السياسة العامة أمام الجمعية الوطنية السنغالية، إن تزويد شركة الكهرباء السنغالية «سينيليك» بالغاز الطبيعي المسال يُتوقع أن يبدأ اعتباراً من يناير 2027، مشدداً على ضرورة تحويل الموارد النفطية والغازية إلى كهرباء أقل تكلفة وقدرات صناعية.

وأعلن الوزير الأول خفض أعباء الدعم بشكل “تدريجي ومتوقع ومتفاوت”، بهدف الوصول بها إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، أي نحو 250 مليار فرنك إفريقي، موضحاً أن الأولوية ستكون للدعم الموجه إلى الأشخاص الأكثر هشاشة بدلاً من دعم المنتجات.

وفي ما يتعلق بالدين العام، أكد الأمين لو أن الحكومة تسعى إلى استعادة استدامته وإعادة الثقة وإنعاش الاقتصاد، مشيراً إلى أن السنغال ستعتمد «إعادة جدولة» الدين، من خلال تمديد آجال الاستحقاق وإعادة التفاوض بشأن أسعار الفائدة، بدلاً من اللجوء إلى إعادة هيكلة أعمق.

وكان الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي قد عيّن أحمدو الأمين لو وزيراً أول في 25 مايو الماضي، خلفاً لرئيس الجمعية الوطنية الحالي عثمان سونكو.