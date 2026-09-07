قال رئيس الوزراء البوركيني ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، اليوم الاثنين، إن بلاده «ستفاجئ العالم»، معربًا عن ثقته بقدرة الشعب البوركيني على مواصلة مسيرة التحول.

وأضاف رئيس الحكومة، خلال مراسم رفع العلم في مقر رئاسة الوزراء، أن بلاده أحرزت تقدمًا في عدة مجالات، من بينها الدفاع والزراعة والصحة والتعليم والبنية التحتية، مشيرًا إلى جهود إعادة تنظيم وتجهيز القوات المسلحة وتسريع مشاريع التنمية منذ وصول حركة الإنقاذ والإصلاح الوطني إلى السلطة قبل نحو أربع سنوات.

وأعلن ويدراوغو قرب افتتاح مصنع (TEXFORCES-BF) للنسيج التابع للقوات المسلحة، والذي سيتيح تثمين القطن المنتج محليًا والمساهمة في توفير ملابس للقوات المقاتلة.

وقال ويدراوغو إن رئاسة الوزراء حققت نسبة إنجاز فعلي تجاوزت 72% حتى نهاية أغسطس، مع معالجة أكثر من 4600 ملف، داعيًا الموظفين إلى مضاعفة الجهود وتجنب الرضا عن النفس.

وأعرب عن ثقته في نتائج الموسم الزراعي لعام 2026، رغم تفاوت معدلات الأمطار ووجود جفاف في بعض المناطق، متمنيًا أن تتجاوز النتائج الزراعية نتائج الموسم السابق.