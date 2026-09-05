اتهمت حكومة النيجر الانتقالية أمس الجمعة، فرنسا بتحريض جنود متمردين على شن هجوم استهدف قاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي.
وهاجم جنود متمردون المطار ومقر الرئاسة في العاصمة نيامي الأسبوع الماضي، وسيطروا لساعات على قاعدة جوية، لكن الجيش في النيجر استعاد السيطرة عليها في اليوم التالي.
وبحسب بيان نشرته قناة تلفزيونية محلية، فإن “شبكة واسعة من المتواطئين تقودها فرنسا حرضت على الهجوم.” وفقا لما نقلت رويترز.
وجاء في البيان: ” “جمعنا قدرا كبيرا من الأدلة بشأن هذا الهجوم، وتحتفظ النيجر بحقها في إحالة هذه المسألة إلى المحاكم الدولية”.
في غضون ذلك، كان رئيس النيجر الانتقالي الجنرال عبد الرحمن تياني، اتهم فرنسا ودولا أخرى في غرب أفريقيا بالوقوف وراء الاضطرابات التي وقعت في العاصمة في وقت سابق من هذا العام.