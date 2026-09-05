اتهمت حكومة النيجر الانتقالية أمس الجمعة، فرنسا بتحريض ‌جنود متمردين على شن هجوم استهدف قاعدة جوية عسكرية رئيسية الأسبوع الماضي.

وهاجم جنود ​متمردون المطار ومقر الرئاسة في العاصمة ​نيامي الأسبوع الماضي، وسيطروا لساعات على قاعدة جوية، لكن الجيش في النيجر استعاد السيطرة عليها في ​اليوم التالي.

وبحسب بيان نشرته قناة تلفزيونية محلية، فإن “⁠شبكة واسعة من المتواطئين تقودها فرنسا حرضت على الهجوم.” وفقا لما نقلت رويترز.

وجاء في البيان: ” “جمعنا قدرا كبيرا من الأدلة بشأن هذا الهجوم، وتحتفظ النيجر ​بحقها في إحالة ​هذه ⁠المسألة إلى المحاكم الدولية”.

في غضون ذلك، كان رئيس النيجر الانتقالي الجنرال عبد الرحمن تياني، اتهم فرنسا ودولا أخرى في ⁠غرب ​أفريقيا بالوقوف وراء الاضطرابات ​التي وقعت في العاصمة في وقت سابق من هذا العام.