Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الجمعة, 4 سبتمبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

الجيش المالي يعلن استهداف موقع لوجستي لجماعة مسلحة

صحراء ميديا

أعلن الجيش المالي استهداف موقع لوجستي تستخدمه جماعات مسلحة في قطاع موديَاكوي وسط البلاد، بعد رصد نحو عشرة مسلحين أثناء استعدادهم لاستلام صناديق ذخيرة وإطارات كانت مخزنة في الموقع، وفقاً لهيئة الأركان العامة.

وذكر الجيش أن العملية نُفذت يوم الأربعاء 2 سبتمبر أيلول، عقب جمع المعلومات وتحليلها والتحقق منها، دون أن يقدم تفاصيل عن الخسائر البشرية أو الأضرار الناجمة عن الضربة.

وتواصل القوات المالية عمليات الاستطلاع والمراقبة في المنطقة لتقييم نتائج الضربة وتحديد ما إذا كانت هناك عناصر أو تهديدات متبقية، بحسب البيان.

وبحسب الجيش، فإن ك العملية تندرج ضمن «دوغوكولوكو»، وهي عملية عسكرية تنفذها القوات المسلحة المالية في إطار عملياتها لمراقبة الأراضي وتأمينها، بمساندة شركاء لم تحددهم هيئة الأركان

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة