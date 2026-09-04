أعلن الجيش المالي استهداف موقع لوجستي تستخدمه جماعات مسلحة في قطاع موديَاكوي وسط البلاد، بعد رصد نحو عشرة مسلحين أثناء استعدادهم لاستلام صناديق ذخيرة وإطارات كانت مخزنة في الموقع، وفقاً لهيئة الأركان العامة.

وذكر الجيش أن العملية نُفذت يوم الأربعاء 2 سبتمبر أيلول، عقب جمع المعلومات وتحليلها والتحقق منها، دون أن يقدم تفاصيل عن الخسائر البشرية أو الأضرار الناجمة عن الضربة.

وتواصل القوات المالية عمليات الاستطلاع والمراقبة في المنطقة لتقييم نتائج الضربة وتحديد ما إذا كانت هناك عناصر أو تهديدات متبقية، بحسب البيان.

وبحسب الجيش، فإن ك العملية تندرج ضمن «دوغوكولوكو»، وهي عملية عسكرية تنفذها القوات المسلحة المالية في إطار عملياتها لمراقبة الأراضي وتأمينها، بمساندة شركاء لم تحددهم هيئة الأركان