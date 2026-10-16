الحكومة المغربية الجديدة تؤدي اليمين أمام محمد السادس

أدى أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري اليمين أمام الملك محمد السادس، الجمعة، في القصر الملكي بالرباط، إيذانا بتوليهم مناصبهم، وفقاً للإعلان الرسمي عن التشكيلة الحكومية.

واحتفظ عبد الوافي لفتيت بحقيبة الداخلية، وناصر بوريطة بحقيبة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف وهبي بحقيبة العدل، وأحمد التوفيق بحقيبة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وتضم الحكومة وزارة جديدة للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، يتولاها أحمد رحو، فيما تشمل التشكيلة ست نساء إلى جانب رئيسة الحكومة.

وفيما يلي أعضاء الحكومة المغربية الجديدة: