تحالف دول الساحل يحدد 3 أولويات لمفاوضاته مع “الإيكواس”

حدد تحالف دول الساحل، اليوم الجمعة، ثلاث أولويات لمفاوضاته مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «الإيكواس»، المقررة يومي 17 و18 أكتوبر الجاري في العاصمة السنغالية داكار.

وقالت وزارة الخارجية البوركينية، في بيان، إن أولويات التحالف تتمثل في الحفاظ على سيادة الدول، وتعزيز الكونفدرالية، والدفاع عن مصالح السكان.

وجاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في العاصمة البوركينية واغادوغو، لتنسيق مواقف الدول الثلاث استعدادًا للمشاورات الرسمية الأولى بين التحالف والإيكواس.

وأكد وزراء الخارجية، كاراموكو جان ماري تراوري وعبد الله ديوب وبكاري ياو سانغاري، تمسكهم باحترام سيادة بلدانهم، مشددين على أهمية الحفاظ على الروابط التاريخية بين شعوب منطقة الساحل وبقية دول غرب أفريقيا.

كما شددوا على أهمية حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وأعربوا عن رغبتهم في اعتماد مقاربة تقوم على المسؤولية والاحترام المتبادل ومراعاة مصالح السكان، داعين إلى إيجاد حلول أفريقية للتحديات الإقليمية.

وتأسس تحالف دول الساحل عام 2023، ويضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وانسحبت الدول الثلاث رسميًا من الإيكواس في يناير 2025.

وتأتي مفاوضات داكار في ظل مساعي الدول الثلاث لتعزيز استقلاليتها السياسية والمؤسسية وتحديد طبيعة علاقاتها المستقبلية مع الإيكواس.