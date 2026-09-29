الزهراء المنصوري.. محامية قادها العمل المحلي إلى رئاسة الحكومة المغربية

تتولى فاطمة الزهراء المنصوري رئاسة الحكومة المغربية بعد مسار سياسي وقانوني بدأ في مدينة مراكش، وتدرجت خلاله من العمل البلدي والبرلماني إلى قيادة حزب الأصالة والمعاصرة وتولي حقيبة وزارية، قبل أن يعيّنها الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، رئيسة للحكومة ويكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

المنصوري، المولودة في مراكش في الثالث من يناير 1976، محامية بهيئة المحامين بالمدينة منذ مارس 2005، وحاصلة على إجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط، ودبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، وشهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية.

دخلت المنصوري العمل السياسي عام 2007 من بوابة حركة لكل الديمقراطيين، وكانت في العام التالي من الأعضاء المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة.

وانتُخبت في 2009 رئيسة للمجلس الجماعي لمراكش، وهو المنصب الذي شغلته حتى 2015، قبل أن تعود إلى رئاسته بعد انتخابها مجدداً في 2021 لولاية تمتد حتى 2027.

وفي البرلمان، شغلت المنصوري عضوية مجلس النواب بين عامي 2011 و2016، ثم أعيد انتخابها لولاية ثانية بين 2016 و2021.

وعلى المستوى الحزبي، ترأست المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة من 2015 إلى 2024، قبل أن تتولى منذ 2024 تنسيق القيادة الجماعية للحزب.

وفي 2021، دخلت المنصوري الحكومة وتولت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي الحقيبة التي احتفظت بها حتى تعيينها رئيسة للحكومة.

وجاء تعيينها بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر، بحصوله على 97 مقعدا وفق النتائج الأولية التي أعلنتها وزارة الداخلية.

وحل حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قاد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، ثانيا بـ66 مقعداً، فيما جاء حزب الاستقلال ثالثاً بـ65 مقعداً.

ولا يشكل وصول المنصوري إلى أحد أعلى المناصب التنفيذية في البلاد سابقة في حضور المرأة المغربية داخل مؤسسات الدولة.

فقد سبق أن تولت نساء مناصب قيادية في مؤسسات حكومية ودستورية وقطاعات استراتيجية، من بينهن زليخة نصري، التي كانت أول امرأة تشغل منصب مستشارة للملك، وزينب العدوي، التي ترأس المجلس الأعلى للحسابات، وأمينة بنخضرا، التي تدير المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

كما عرفت الحكومات المغربية المتعاقبة تعيين نساء في مناصب وزارية ومسؤوليات عمومية عليا، في مسار ارتبط بسياسات رسمية لتعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام وتولي مواقع صنع القرار.

ويأتي تعيين المنصوري في هذا السياق، بينما ينتظرها تشكيل حكومة جديدة بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات.

ولا يملك الحزب بمفرده الأغلبية البرلمانية، ما يجعل تشكيل الائتلاف الحكومي أحد الملفات الأولى أمام رئيسة الحكومة المكلفة.

واختارت مجلة فوربس المنصوري عام 2014 ضمن قائمة تضم 20 امرأة شابة في إفريقيا، كما أُدرجت في العام نفسه ضمن قائمة القادة الشباب العالميين.

وتشغل المنصوري عضوية الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين، ونائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية. وهي متزوجة وأم لطفلين.