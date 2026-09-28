غينيا بيساو.. إمبالو يقرر العودة «طواعية» للترشح للرئاسة

إبراهيم الهريم – داكار – صحراء ميديا



كشف الرئيس البيسو غيني السابق عمرو سيسكو إمبالو عن نيته العودة إلى بلاده “طواعية” بعد نحو عام من مغادرتها، على إثر انقلاب عسكري اتهمت المعارضة إمبالو بالتخطيط له.

ووفقا لما نقلت مواقع محلية فإن إمبالو أعلن اليوم الاثنين عن “نيته العودة إلى بيساو في 4 أكتوبر المقبل”.

وأوضح إمبالو في الرسالة التي تداولتها وسائل الإعلام أن قرار العودة جاء بدافع الانتماء للوطن والثقة في مستقبل البلاد، داعيا أنصاره إلى أن يسود الهدوء والسلام أجواء استقباله.

ونقلت صحيفة جون أفريك الفرنسية أن امبالو صرح لها “بأنه ينوي الترشح للرئاسة” في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد عودته للبلاد.

وأطيح بعمرو سيسوكو امبالو في انقلاب عسكري نوفمبر العام الماضي، أثار ردود فعل رافضة ووصفه معارضون بأنه “مسرحية” من تخطيط امبالو وتنفيذ الجيش.

وغادر إمبالو البلاد بعيد الانقلاب إلى السنغال قبل أن يستقر في المغرب.

ولم تبدِ السلطات العسكري الانتقالية الحاكمة في بيساو معارضة لعودة امبالو، لكن الوزير الأول في الحكومة الانتقالية إليدو فييرا تي قال إن “إمبالو مواطن بيساو غيني ويحق له العودة لبلده كأي مواطن آخر”.

استقبال جماهيري

ومنذ أسابيع انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي في غينيا بيساو حملات للترويج لعودة إمبالو، ودعوات لتنظيم احتفالات واستقبال جماهيري له عند عودته.

ويشارك في هذه الحملة التي انطلقت تحت شعار “عودة عمرو سيسوكو امبالو”، شخصيات سياسية وأخرى محسوبة على الحكومة الانتقالية.

وتنظم غينيا بيساو انتخابات رئاسية ديسمبر المقبل، بعد نحو عام من الفترة الانتقالية التي يقودها الجنرال هورتا نتام، وذلك بعد تعديلات دستورية لاقت رفضا واسعا من المعارضة، وتوسع هذه التعديلات صلاحيات الرئيس.

امبالو الذي وصل للسلطة عام 2020، كان أعلن قبل الانتخابات الرئاسية 2025، انه لن يترشح لولاية رئاسية ثانية، لكنه عدل عن قراره، وعاد للترشح للانتخابات التي لم تكد تنشر نتائجها حتى خرج إمبالو على الصحافة معلنا أن عسكريين باتوا يسيطرون على السلطة.

ولم تنشر لجنة الانتخابات النتائج الرسمية الأولية، لكن محاضر التصويت، التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، أظهرت تقدما بسيطا لفيرناندو دياز، مرشح المعارضة، على سيسوكو امبالو.

ورفضت المعارضة الانقلاب، واصفة إياه بأنه انقلاب مخطط له من امبالو، الذي كان في طريقه لخسارة الانتخابات.

طريق جديد

وكان الوزير الأول الحالي في الحكومة الانتقالية إليدو فييرا تي يتولى إدارة الحملة الرئاسية الأخيرة لامبالو، وأنشأ فييرا تي حزبا سياسيا جديدا، من رحم التحالف الذي كان يحكم به امبالو البلاد قبل الانقلاب، وأطلق عليه حزب الشعب الغيني.

وقال فييرا إن “إمبالو هو وحده من يرسم ويختار مستقبله السياسي”، مبديا احترامه له، لكنه رفض ما يروجه له البعض من أن الحزب سيكون الواجهة الجديدة لإمبالو للعودة للسلطة في ديسمبر المقبل.

ويرى المحلل السياسي البيساو غيني فرانسوا دياز أن التحدي أمام إمبالو ليس العودة إلى البلاد، «فهو مواطن له الحق في العودة ما لم يكن يواجه اتهامات أو ملاحقات قضائية»، لكن السؤال، بحسب دياز، يتعلق بموقف المؤسسة العسكرية، وما إذا كانت ستتعامل معه كمواطن عائد إلى بلاده أم كسياسي يستعد للمنافسة على السلطة.

وبعد نحو عام من خروجه من البلاد، يعود امبالو إلى مشهد سياسي تغيرت فيه الحسابات والتحالفات، لكن عودة امبالو للقصر الرئاسي تبقى مرهونة بقرار العسكر السماح له أولا بالمشاركة في الانتخابات، وهل سينجح في الدخول في تحالفات سياسية جديدة.