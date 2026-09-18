أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن عملية دولية لمكافحة الإرهاب أتاحت تحديد هوية 126 شخصاً يُشتبه في كونهم مقاتلين إرهابيين أجانب، بعد تحليل أكثر من 108 آلاف صورة لوجوه ظهرت في مواد مرئية نشرتها جماعات مسلحة.

وقالت الإنتربول إن عملية «شمس 2»، التي نُفذت في تونس بين الأول والخامس من يونيو 2026، اعتمدت على أدوات للذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل الصور ومقارنتها ببيانات نظام التعرف على الوجوه التابع للمنظمة.

وشارك في العملية 28 ضابطاً وخبيراً من 11 دولة، حيث استُخرجت 108076 صورة لوجوه من مواد مرئية نشرتها جماعات جهادية. واستخدم المحققون أدوات ذكاء اصطناعي وبرامج آلية لجمع البيانات وحذف الصور المكررة والتحقق من جودتها، قبل تقليصها إلى 6362 صورة فريدة صالحة للمقارنة.

وأخضعت النتائج التي توصلت إليها أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة وتحقق من ضباط ومحللين متخصصين، وفق قواعد الإنتربول الخاصة بمعالجة البيانات.

كما زوّد المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد العملية بمئات الصور الإضافية ضمن قاعدة بيانات استخباراتية واسعة عن أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بالإرهاب.

وقالت المنظمة إن مطابقة الصور أسفرت حتى الآن عن تحديد 126 مقاتلاً إرهابياً أجنبياً مشتبهاً بهم، بما يوفر معلومات إضافية عنهم، بينها أماكن وجود محتملة وصلاتهم بشبكات اجتماعية.

وتُدمج هذه البيانات في قواعد الإنتربول لتعزيز جهود الدول في رصد تحركات الأشخاص المرتبطين بالإرهاب وتعقبها وعرقلتها.

وأضافت المنظمة أن خيوطاً تحقيقية نتجت عن العملية تُستخدم بالفعل في إجراءات قضائية بعدة دول مشاركة، بينها قضية تتعلق بشخصين يُشتبه في كونهما مقاتلين إرهابيين أجانب وهما محتجزان حالياً. ولا يزال آلاف الصور قيد المعالجة، ما قد يؤدي إلى تحديد هويات إضافية.

وشملت العملية أيضاً استخدام أدوات متخصصة في العملات المشفرة لتتبع تمويلات غير مشروعة، وأسفرت هذه التحقيقات عن ثلاثة طلبات عاجلة إلى مزود خدمات أصول افتراضية للحصول على بيانات مرتبطة بعملاء.

كما تبادل المشاركون المعلومات مع ممثلين عن صناعة ألعاب الفيديو بشأن مخاطر تطرف الشباب في البيئات الإلكترونية.

وشاركت في العملية كوت ديفوار وغانا والعراق وكينيا وماليزيا ونيجيريا والفلبين وقطر وطاجيكستان وتونس وأوزبكستان.

ونُفذت «شمس 2» في إطار مشروع CT TECH+ الممول من أدوات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.