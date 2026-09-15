وصلت اليوم الثلاثاء، إلى المياه الموريتانية سفينة عسكرية طبية صينية، في إطار مهمة تستمر ستة أيام.

وقال الجيش الموريتاني عبر صفحته على الفيسبوك، إن السفينة ستقدم خدمات طبية مجانية تشمل الاستشارات الطبية، والتحاليل والفحوصات، والعمليات الجراحية، بمعدل 300 استشارة يومياً على متن السفينة.

ووصف الجيش السفينة بـ«المستشفى العسكري العائم»، مشيراً إلى أنها ستقدم أيضاً خدمات طبية في بعض المراكز الصحية بالعاصمة نواكشوط، إضافة إلى الإشراف على تكوينات طبية لصالح الطواقم الطبية العسكرية في مجال الإسعافات الأولية.