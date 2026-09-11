قالت الجمعية الرياضية للجمارك الموريتانية يوم الجمعة إن طائرة مستأجرة لنقل بعثتها إلى كوناكري تعرضت لحادث فني أثناء هبوطها في نواكشوط، ما حال دون مواصلة الرحلة لخوض مباراة الإياب أمام حافيا كوناكري في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقالت الجمعية في بيان إن الحادث أدى إلى خروج الطائرة عن المدرج وتضرر معدات الهبوط وأجهزة الملاحة، مضيفة أن الواقعة حالت دون توجه بعثة النادي، المكونة من 36 شخصا، إلى العاصمة الغينية.

وأضافت أن الاتحادية الموريتانية لكرة القدم أبلغت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بالظروف التي حالت دون سفر الفريق، وطلبت منه دراسة الوضع واتخاذ ما يلزم بشأن برمجة المباراة.

وكانت الاتحادية قد استأجرت الطائرة بعد تعذر توفير العدد الكافي من المقاعد عبر الرحلات التجارية لنقل بعثة النادي إلى كوناكري، بحسب بيان الجمعية.

ولم يذكر البيان موعدا بديلا للمباراة أو قرارا من الاتحاد الأفريقي بشأن إعادة برمجتها.

وأشادت الجمعية الرياضية للجمارك بجهود الاتحادية ورئيسها أحمد يحيى في محاولة تأمين سفر الفريق، كما وجهت الشكر إلى الأمين العام للاتحادية أحمدو امبيريك على إبلاغ الكاف بالواقعة.

وتأتي المباراة ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث كان من المقرر أن تواجه الجمعية الرياضية للجمارك حافيا كوناكري في مباراة الإياب.